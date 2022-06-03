منى زكى بإطلالة مميزة من مهرجان كان: استمتعت بالمشاركة ولقاء صانعى الأفلام

محمد الفلاح - الجمعة 3 يونيو 2022

ظهرت النجمة منى زكي، بإطلالة مميزة وجريئة، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته رقم 75، التى انطلقت يوم الثلاثاء قبل الماضي، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة ولقائها بالعديد من صناع الأفلام حول العالم.



ونشرت منى، صورتين من فعاليات المهرجان، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صحبتهما بتعليق: "من الجيد دائمًا العودة إلى مهرجان كان في دورته 75، لقد استمتعت حقًا بالتواجد هناك ولقاء جميع صانعي الأفلام الرائعين والنساء القويات".

منى زكى

وكانت النجمة منى زكى، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض رمضان 2021، من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، وقالت في كلمة قصيرة: "أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجائزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم".

وتشارك منى زكي فى فيلم العنكبوت المعروض فى السينمات حاليا، ويشاركها البطولة النجم أحمد السقا، تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

منى زكى