تركيا تغيّر اسمها وتطالب باعتماد الصيغة الجديدة في الأمم المتحدة.. ماذا أصبح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت تركيا تُعرف ابتداءً من هذا الأسبوع بـ”Türkiye” في قاعات الأمم المتحدة، الّتي وافقت على الاعتراف بالاسم بصيغته الجديدة، وذلك بعد طلب من الحكومة التركية.

وفي التّفاصيل، فتلقت الهيئة الدولية رسالة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة “Türkiye” عوضا عن الصيغة المعتادة “Turkey” في الساحة الدولية.

وبدورها، قالت الأمم المتحدة إنها قامت بالتغييرات اللازمة وقد دخل اعتماد الإسم الجديد حيز التنفيذ فور تلقيها الطلب. وبالتالي، من الآن فصاعداً ستُستخدم كلمة “Türkiye” لاستبدال كلمات مثل “Turkey” و”Turkei” و”Turquie” التي تم استخدامها في الماضي للإشارة إلى جمهورية تركيا.

والجدير بالذّكر أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال في أحد خطاباته إنّ استخدام إسم “Türkiye” يتناسب أكثر مع ثقافة الشعب التركي وقيمه موصياً أيضاً باستبدال عبارة “Made in Turkey” بـ”Made in Türkiye” على المنتجات التركية المعدّة للتصدير.