إيلون ماسك يسخر من تضامن الشركات العالمية مع المثليين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الملياردير إيلون ماسك من شركة تويتر وبعض الشركات الأخرى الّتي قامت بتغيير شعاراتها على الإنترنت تزامناً مع شهر “الفخر” أو “الكبرياء” عند المثليين جنسياً.

ونشر ماسك الثلاثاء صورةً تُظهر عاصفة ترابية مغطاة بشعارات شركات عالمية، منها شركة تويتر، بألوان قوس قزح، مرفقة بجملة: “لقد اقترب شهر حزيران”.

ويُصادف يوم الأربعاء اليوم الأول من شهر “الفخر”، والذي يتم الاحتفال به في حزيران سنوياً، وعادةً ما يقوم العديد من أكبر الشركات في العالم وضع صور علم “قوس القزح”، الذي يمثل مجتمع الميم، على صفحاتها الرئيسية.

ويولّد تقليد شعارات الشركات السخرية والجدل في عالم الانترنت، مع بعض التساؤلات عما إذا كان ذلك عرضاً للتضامن الحقيقي مع مجتمع الميم أو فرصة لركوب هذه الموجة.