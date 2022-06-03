كيم كارداشيان.. “مستعدة لتناول فضلات الانسان يومياً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مفاجأة غريبة في مقابلةٍ الأربعاء، صرّحت فيها بأنها مستعدة لتناول فضلات الانسان يومياً لتحافظ على نضارة بشرتها.

واعترفت كيم كارداشيان، 41 عاما، لصحيفة نيويورك تايمز، بأنها ستكون على استعداد لتناول “الفضلات” طالما أنها تحافظ على صغر سنها، قائلةً: “سأحاول أي شيء”.

وقالت مازحةً: “في حال قلت لي أن تناول الفضلات قد يجعلني أصغر سناً، فقد أفعل ذلك”. وبطبيعة الحال، فقد شكل هذا التصريح صدمة لدى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الّذين عبروا عن اشمئزازهم من هذه الخطوة الجريئة والغريبة.

ويُذكر أن هذه المقابلة جاءت بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن خط العناية بالبشرة القادم “Skkn by Kim”، التابع لكيم كارداشيان، والذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر.