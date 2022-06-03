شيرين رضا بصورة قديمة مع والديها وتوّجه رسالة إلى جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة قديمة من طفولتها وقد جمعتها بوالدها الفنان الراحل محمود رضا ووالدتها، وعلّقت عليها بتوجيه رسالة الى جمهورها قائلةً: “لا نعلم مدى حب الآباء حتى نصبح آباء بدورنا، وأريد أن أشكركم على حبّكم لي، لأن كل ما أنا عليه الآن هو بسببكم أنتم، أمي وأبي سوف أحبكما دائماً غير أي أحد”.

وسرعان ما انهالت على شيرين التعليقات التي تترحم على والديها الراحلين، ومما جاء في التعليقات: “ربنا يرحمهم ويغفر لهم، ربنا يجعلهم من أهل الجنة، الله يصبّرك على فراقهم”.

وكان جدل كبير قد أثير من جديد حول علاقة شيرين رضا وأحمد الفيشاوي بعدما نشر الأخير صورة لهما معاً وعلّق عليها قائلاً “هنا سأسكت كثيراً”، وهو ما أعاد إلى الأذهان تصريحات الفيشاوي قبل زواجه من ندى الكامل والتي أكد فيها أنه مغروم بشيرين رضا وطلب منها الزواج بالفعل.

وتنتظر شيرين رضا عرض فيلمها الجديد “مغامرات كوكو” وهو من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، إيهاب فهمي، نجم مسرح مصر “أوس أوس”، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، والطفل عبد الرحمن طه الشهير بـ”بودي”.