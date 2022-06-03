فيديو – فيفي عبده تخوض تحدّي أحمد حلمي “الحركة دي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زال تحدّي الرقص “الحركة دي”، الذي أطلقه الفنان أحمد حلمي في إطار الترويج لأحدث أفلامه “واحد تاني”، يجذب عدداً من النجوم لخوض التجربة، والذين كان آخرهم الفنانة الاستعراضية الكبيرة فيفي عبده، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله خوضها التحدّي بطريقتها الخاصة، وعلّقت عليه قائلةً: “الحركة دي، أحمد حلمي”… لتنال العديد من التعليقات التي كشفت عن إعجاب متابعيها بها، وفي مقدّمهم الفنانة غادة عبد الرازق.

وكان أحمد حلمي قد وجّه من خلال حسابه في تطبيق “تيك توك” الدعوة الى جمهوره لاقتراح حركة راقصة لأغنية فيلم “واحد تاني”، الذي بدأ عرضه في عيد الفطر، وتصدّر إيرادات السينما منذ ذلك الوقت.

وفيلم “واحد تاني” من بطولة: روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، منهم عمرو وهبة، وهو تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.