المنتج صادق الصبّاح مكرماً في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت رعاية السيدة وزيرة التضامن نيفين القباج وسعيها الدائم حول مدى تأثير الأيدي الناعمة في تكوين وتأسيس البيت العربي من خلال الأعمال الفنية، والأستاذ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونتيجة لجنة رصد صندوق مكافحة الإدمان لتقييم أعمال رمضان ٢٠٢٢.

تم تكريم فريق عمل مسلسل “المداح” والمنتج اللبناني العربي صادق الصبّاح والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة هبه مجدي على مسلسل “المداح” كأفضل عمل فني يراعي الأسرة المصرية والعربية في عرض أقل نسبة مشاهد التعاطي والتدخين.

وقد تم الإشادة في العمل كونه استطاع أن يتميز وسط الكم الهائل من الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان ٢٠٢٢.