شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة بالألوان للفنان محي إسماعيل في مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان محيي إسماعيل لليوم السابع صورة له في مرحلة الطفولة وهي صورة بالألوان تم التقاطها له في مرحلة عمرية من أجل الاستعانة بها في التقديم للدراسة، وهذه الصورة يضعها الفنان محيي إسماعيل قيصر السينما المصرية في مدخل المتحف الخاص به في منزله مع مجموعة متنوعة من الصور النادرة .

الفنان محيي إسماعيل نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.



الفنان محي اسماعيل

تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام" ، وصدر له مؤخرا رواية " جراح النفوس " التي أقام لها حفل توقيع بحضور اثنين من كبار النقاد هما : الدكتورة عزة هيكل ، والناقد مدحت الجيار .