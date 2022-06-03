شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يطالب الفنانين بسرعة سداد الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنانين، اليوم الجمعة، بسرعة سداد الضرائب قبل نهاية المهلة وآخرها 30 يونيو الجارى وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والذي تقوم وزارة المالية ببحث إعداد مشروع هذا القانون.

كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد صرح أنه سيتم افتتاح مشروع إسكان نقابة المهن التمثيلية ودار للمسنين لأبناء النقابة تحمل اسم "بيت الفنانين"، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر يوم 30 يونيو المقبل.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هذا الافتتاح سيكون متماشيا مع نهج الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن المشروعات الضخمة التى يتم افتتاحها بشكل دورى تحت قيادته، لافتًا إلى أن مشروع إسكان النقابة يتم العمل عليه منذ أكثر من 6 سنوات، وتم الانتهاء منه تمامًا، وجار تسليم وحدات النقابة.