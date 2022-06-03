بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

وجه نادي الرياضي لكرة السلة بيانا لجماهيره، بشأن أحداث مباراة الفريق أمام بيروت في السلسلة النهائية، التي أقيمت أول أمس، على ملعب المنارة.

وانسحب بيروت من المواجهة قبل 51 ثانية من نهاية الدقائق الخمس الأخيرة في الوقت الإضافي، باللقاء الذي توقف عدة مرات بسبب شغب الجماهير وإشعال الشماريخ.

وانتهى الربع الأول لصالح بيروت 28-11، والثاني أيضا (41-31)، والثالث كذلك (52-45)، قبل أن يعادل الرياضي النتيجة في الربع الأخير، لتنتهي المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل (67-67).

ومع انطلاق الوقت الإضافي، سجل الرياضي حضوره بقوة حيث تقدم بالنتيجة (77-70) لتشتعل المدرجات بالشماريخ الدخانية، حيث توقفت المباراة لمدة تزيد عن 40 دقيقة، قبل أن يعلن بيروت انسحابه من المباراة ليتم تخسيره (20-0).

وقال الرياضي في بيان: “يهم إدارة النادي الرياضي التشديد على أن التجريح والإساءة لأي لاعب كان ولأي من ذويه ومحبيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الملاعب، هو تصرف غير رياضي وغير أخلاقي ومستنكر من قبل إداريي وجماهير النادي”.

وأتم: “نحن على ثقة أن جمهورنا الحبيب والعريض لن ينجر إلى مثل هذه الأفعال، وسيحافظ دائما على صورته الحقيقية التي تعكس تاريخ وإنجازات نادينا العريق”.