كيف علّقت شاكيرا على خيانة بيكيه لها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت تقارير إعلامية أن شاكيرا ضبطت حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه خلال خيانته لها مجدداً، مؤكدةً عيشهما بشكل منفصل حالياً.

ولفتت التقارير إلى أن نهاية 12 عاماً من الحب باتت وشيكة، خاصة أن بيكيه بات يتردد بكثرة على الحفلات في النوادي الليلية بصحبة زميله ريكي بويغ وقد شوهدا أكثر من مرة رفقة العديد من النساء، في حين تسافر النجمة الكولومبية من أصول لبنانية برفقة ولديها من بيكيه بدونه.

وأشارت التقارير إلى أن أغنية شاكيرا الأخيرة Te Felicito أو “تهانينا”، والتي قالت فيها: “لقد حذّروني لكنني لم أنتبه. أدركت أنكَ الجزء الخاطئ، لا تخبرني أنك آسف، أنا أعرفك جيداً وأعلم أنك تكذب”.