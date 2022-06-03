حقيقة تقديم قصة محمد صلاح في عمل فني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الشاب ميدو عادل، حقيقة الأخبار المتداولة حول تجسيده شخصية اللاعب المصري العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، في عمل فني خلال الفترة المقبلة.

وقال عادل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مصر جديدة”: “ما حدث عبارة عن تصويت الجماهير على أحد المواقع الفنية لشخصي لتجسيد شخصية مو صلاح، بسبب الشبه الكبير بيننا”. وأضاف: “كان هناك مشروع قديم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ولكنه لم يكتمل”.

وقد اختار الجمهور في عدد من التصويتات على السوشيال ميديا، الفنان ميدو عادل لتجسيد دور محمد صلاح في عمل فني حول حياته، ومشوار كفاحه ونجاحه الرياضي من بين عدد من الأسماء الأخرى المحتملة.

جاء هذا الترشيح بسبب الشبه الكبير بين ميدو عادل ومحمد صلاح، وذلك بعد فوز الأخير بالعديد من الألقاب هذا العام، وأبرزها أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب.