شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتحدث عن بناته ويكشف حقيقة خطوبة ابنته ليلى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أحمد زاهر: "تربية البنات صعبة بس كان لازم نربى بناتنا صح ونعرفهم دينهم كويس والقرآن ونعرفهم اللى لهم واللى عليهم سواء في الفن او الحياة العادية، ولازم نعرفهم الكلام ده عشان يقدروا يتعاملوا في الحياة بشكل كويس ومحترم ومحدش يقدر يقول عليهم كلمة غلط لإنهم مبيعملوش حاجة غلط".
وعن إذا تقدم عريس لإحدى بناته قال أحمد زاهر مداعبًا "هيتعلق بره على الباب لغاية لما يبان له صاحب أنا بالظبط زى أستاذ عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية"، أنا بهزر طبعًا لأن الزواج أكيد هيحصل في يوم من الأيام بس أنا أتمنى من الناس عدم ترويج شائعات ليس لها صحة، لأن ليلى بنتى لم يتم خطبتها كما أشيع ولو حصل خطوبة هاعلن وهاكون فرحان لأن الخطوبة مش حاجة حرام".
واختتم أحمد زاهر حديثه عن أكثر الأشخاص دعمًا ووقوف بجواره قائلاً: "زوجتى أكتر حد وقف جنبى من زمان من اول ما بدأت لإننا تعرفنا على بعض وتزوجنا من بعد مسلسل "الرجل الآخر" دى شريكة حياتى ونجاحى ومعايا في كل حاجة دى أحسن حاجة في الدنيا".