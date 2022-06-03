شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتحدث عن بناته ويكشف حقيقة خطوبة ابنته ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد زاهر في لقاء أجراه في "تليفزيون الخليج 365" عن علاقته ببناته ومعاناته معهم وكيف سيتصرف حال زواجهن وحقيقة خطوبة ابنته ليلى أحمد زاهر، قائلاً: "أنا بخاف عليهم في كل حاجة لأنهم حياتى كلها وأنا عايش عشانهم دول أغلى حاجة عندى في الدنيا، فلازم أخاف عليهم وعلى مشاعرهم، وأنا بحبهم جدًا وبغير عليهم وعندى خطوط حمراء كتير وهما عارفينها وماشيين عليها ولكن على اقتناع مش عشان بابا، زى ما علمتهم الفنان هيفضل ناجح باحترام الناس له ولو قل الاحترام ده هيبصوا للفنان بشكل مش كويس، لأن الإنسان سيرة سواء عايش أو بعد ما يموت".

وأضاف أحمد زاهر: "تربية البنات صعبة بس كان لازم نربى بناتنا صح ونعرفهم دينهم كويس والقرآن ونعرفهم اللى لهم واللى عليهم سواء في الفن او الحياة العادية، ولازم نعرفهم الكلام ده عشان يقدروا يتعاملوا في الحياة بشكل كويس ومحترم ومحدش يقدر يقول عليهم كلمة غلط لإنهم مبيعملوش حاجة غلط".

وعن إذا تقدم عريس لإحدى بناته قال أحمد زاهر مداعبًا "هيتعلق بره على الباب لغاية لما يبان له صاحب أنا بالظبط زى أستاذ عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية"، أنا بهزر طبعًا لأن الزواج أكيد هيحصل في يوم من الأيام بس أنا أتمنى من الناس عدم ترويج شائعات ليس لها صحة، لأن ليلى بنتى لم يتم خطبتها كما أشيع ولو حصل خطوبة هاعلن وهاكون فرحان لأن الخطوبة مش حاجة حرام".

واختتم أحمد زاهر حديثه عن أكثر الأشخاص دعمًا ووقوف بجواره قائلاً: "زوجتى أكتر حد وقف جنبى من زمان من اول ما بدأت لإننا تعرفنا على بعض وتزوجنا من بعد مسلسل "الرجل الآخر" دى شريكة حياتى ونجاحى ومعايا في كل حاجة دى أحسن حاجة في الدنيا".