شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسىء لـ كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

وقالت السيدة جيهان الدسوقي في تصريحات صحفية إنهم تواصلوا محامي الأسرة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد التي انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفنى والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.

وسيبدأ محامي أسرة كوكب الشرق غدًا السبت في رفع دعوى قضائية ضد دويدار يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيءوأن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس ٣ سنوات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد استنكرت تصريحات دويدار من خلال بيان صحفي لها، أكدت فيه أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية، بأي شكل، موضحةً أنها كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية ، بينما قررت جمعية الملحنين والمؤلفين برئاسة الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ رسمي ضد الكاتب المذكور، بتهمة إهانة كوكب الشرق