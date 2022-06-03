شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا أحلى.. دنيا عبد العزيز فى أول ظهور مع زوجها من شهر العسل بنويبع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن صور جديدة أثناء قضائها شهر العسل في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، برفقة زوجها مصطفى كامل، وذلك فى أول ظهور لهما منذ حفل زفافهما الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في نفس المدينة.

ونشرت دنيا، صورة مع زوجهما وهما يرتديان تيشيرتات بيضاء مزينة بعبارات "أملك كل شيء أحتاجه.. أنا كل شيء"، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بلدنا أحلى"، في إشارة إلى قضائها شهر العسل في مصر بدلاً من السفر للخارج.



دنيا عبد العزيز

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها، على البحر في مدينة نويبع بجنوب سيناء، يوم الجمعة الماضي، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرصت أن يقام حفل الزفاف بشكل نهارى، وأحيت حفل الزفاف الفنانة الاستعراضية دينا.

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هاني سلامة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



دنيا وزوجها من شهر العسل