شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات التسعينيات من الشهرة والنجومية إلى الابتعاد عن الفن والاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدراما التليفزيونية على مدار تاريخها بروز عدد من الفنانين في كل حقبة زمنية، حيث نجد فنانين أو فنانات يبرزون عن الساحة الفنية ويصبحون نجوم المرحلة، ولكن ما يحدث أن بعضهم يحافظون على مكانتهم ويستمرون في نجوميتهم، والبعض الآخر يختفي سواء بذهاب الأضواء عنه مع تغيرات السوق أو الابتعاد برغبته عن عالم الفن.

وإذ تحدثنا تحديدًا عن فترة التسعينيات، والتي شهدت ظهور نجم عدد كبير من الفنانات، بمشاركاتهن في أهم المسلسلات التي قدمت في هذه الحقبة، ولكن المفارقة أن عددًا من نجمات هذه الفترة معظمهن أصبحن غير متواجدات على الساحة الفنية حالياً سواء من اعتزال منهن أو من ابتعدت بشكل نهائي عن الوسط الفنى.

ولعل النجمة شيرين سيف النصر من أبرز الأسماء التي برزن في فترة التسعينيات وكانت من نجمات هذه الحقبة، وبعد هذه النجاحات التي حفتتها في فترة التسعينات قررت الابتعاد تمامًا عن التمثيل والوسط الفني بوجه عام، حتى ظهرت قبل أيام في صورة حديثه نشرها الخليج 365 حصرياً، وصرحت بأنها تفكر جدياً في العودة للفن خاصة وأنها تتلقى العديد من العروض للعودة مرة أخرى للتمثيل.



شيرين سيف النصر فى أحدث ظهور

جيهان نصر أيضًا من الفنانات اللاتي كن من أبرز نجمات حقبة التسعينات، حيث حققت شهرة كبيرة في هذه الفترة، ولكنها قررت الاعتزال في أواخر التسعينيات وذلك بعد أن تزوجت الملياردير السعودي سعود الشربتلي في عام 1998، وكان من ضمن شروط الزواج أن تعتزل الفن وبالفعل وافقت وتزوجا وابتعدت تماماً عن الأضواء وارتدت الحجاب.



جيهان نصر فى اخر ظهور قبل 3 سنوات

إيمان الطوخي كانت فتاة أحلام الشباب فى الثمانينات لجمالها الطبيعي وملامحها البريئة فاستطاعت أن تحجز مكانًا لها فى عالم الغناء والتمثيل أيضاً، وخلال فترة التسعينات زادت نجوميتها سواء على مستوى التمثيل أو الغناء، ولكنها في عام 1997 وبعد عودتها من الأراضى المقدسة، قررت الابتعاد تماماً عن الساحة الفنية وأعلنت اعتزالها بشكل نهائي في عام 2001.



ايمان الطوخى

النجمة شريهان بزغ نجمها في فترة الثمانينات ولكنها أصبحت أكثر شهرة في التسعينات وقدمت العديد من الأعمال البارزة في السينما وكذلك المسرح، بعدما حققت نجاحاً منقطع النظير في الفوازير وبعد كل ذلك غابت عن الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات ورفضت محاولات عديدة للعودة إلى الفن باستثناء مسرحية قدمتها وكذلك اعلان في شهر رمضان قبل الماضى.



شريهان

كذلك الفنانة جيهان فاضل التي بزرت كفنانة شابة في بداية التسعينات وانطلقت حتى أصبحت واحدة من أهم نجوم هذه الفترة، قررت مؤخراً الابتعاد عن عالم الفن من عدة سنوات حيث كان آخر ظهور لها في مسلسل "تحت السيطرة" مع نيللى كريم عام 2015، وبعدها تركت مصر تماما وانتقلت للعيش بكندا دون معرفة الأسباب،