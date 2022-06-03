رخص قيادة هذه البلدان تمكّنك من التجول بأريحية في دبي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 04:17 مساءً - عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن الرحلات الدولية، فإن الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأكثر زيارة في العالم، وذلك نظرا لطقسها الصيفي بامتياز، بالاضافة الى الاماكن السياحية الجميلة والفريدة وايضا توفر الكثير من المناطق للاستكشاف.

امارة دبي المميزة

اصبح من المعروف ان اغلب السياح ياتون الى الامارات العربية المتحدة للاستكشاف والاستمتاع بالمناظر الخلابة، وعلى وجه التحديد ياتون الى دبي، التي تعتبر واحدة من اكثر المناطق جذب وشعبية للسياح في جميع أنحاء العالم. ولكن للتنقل في دبي يوجد هناك الكثير من وسائل النقل العامة والتي تتمتع باعلى تقنيات الراحة والسلامة، اما اذا كنت تريد التنقل بسرعة ما عليك سوى استئجار سيارة خاصة.

اسهل طريقة لاستئجار سيارة

في الوقت الحاضر، كل شخص لديه اندرويد android متصل بالإنترنت. بامكانه تشغيل الموقع والإنترنت، ويمكنكه الحصول على تفاصيل مزود خدمات الإيجار الأقرب من خلال البحث في Rent A Car Dubai. أيا كانت السيارة التي يريدها، يمكنه استئجارها من أي شركة متخصصة في تأجير السيارات في دبي.

غالبًا ما يتم الخلط بين الناس حول ما إذا كانوا مؤهلين لاستئجار سيارة أم لا. بصرف النظر عن السيارة الاقتصادية أو الفاخرة، ما عليك سوى التركيز على المحملات والظروف، والحقيقة الممتعة والمبهجة هي أنه يمكن لأي شخص استئجار سيارة مع سن أكبر من 21 عاما. لكن لا يمكن للجميع القيادة في الإمارات العربية المتحدة. بحيث يجب ان يكون كل من يرغب بالقيادة في دبي ان يحمل رخصة قيادة تسمح له بذلك.

الخطأ الكبير الذي يرتكبه السائحون والتجاريون هو محاولة استئجار سيارة برخصة قيادة بلدهم. بحيث يمكن للبعض امتلاك رخص قيادة تكون صالحة في الإمارات بينما لا يمكن للبعض الآخر القيام بذلك.

رخص القيادة الصالحة في دبي

أول شيء يجب عليك التحقق منه أثناء استئجار سيارة هو ما إذا كانت رخصة قيادتك صالحة في دبي أم لا. للاستفادة من فرصة استئجار سيارة، يجب أن يكون لدى السياح رخصة قيادة دولية IDP. إن الحصول على تصريح قيادة دولي يزيل مشكلة التحقق من صلاحية رخصة القيادة. عندما لا يكون لديك IDP، فأنت بحاجة إلى تأكيد ما إذا كان بلدك موجودًا في قائمة أولئك الذين تمت الموافقة على رخصة قيادتهم من قبل هيئة الطرق والمواصلات. إذا كانت رخصة القيادة لبلدك صالحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تتردد في استئجار وقيادة محرك فاخر لزيارة أفضل المواقع السياحية.

إفريقيا

يمكن للسياح من جنوب إفريقيا قيادة السيارات المستأجرة برخصة القيادة من جنوب إفريقيا. على العكس من ذلك، يحتاج زوار شمال إفريقيا إما إلى IDP أو رخصة قيادة إماراتية لأن رخصة القيادة لمنطقتهم غير معتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

أمريكا

لا تتردد في قيادة سيارة رياضية، مثل لامبورجيني او فيراري، في دبي إذا كنت تنتمي إلى الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك، يمكن للسائحين الذين لديهم إقامة دائمة في كندا القيادة في دبي برخصة قيادة كندية.

آسيا

لا يوجد سوى عدد قليل من دول آسيا التي تقبل رخصة قيادتها في الإمارات العربية المتحدة. إذا كنت تخطط لرحلتك إلى دبي من هذه الدول الآسيوية، فيمكنك الاستمتاع بقيادة سيارة أحلامك في دبي دون أي حواجز. اليابان، سنغافورة، قطر، السعودية، البحرين، كوريا الجنوبية. كما إن رخص القيادة في الكويت وعمان وتركيا صالحة في دبي.

أوروبا

غالبا ما يسيء السائحون الأوروبيون الفهم ويتأملون كيف يمكن أن تكون رخصة القيادة لبلدهم صالحة في دولة عربية. إنه لأمر مدهش حقًا ولكن يمكنك القيادة في دبي دون أي عائق إذا كان لديك رخصة قيادة من هذه الدول الأوروبية: بلجيكا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة والنمسا والدنمارك وفرنسا واليونان، اضافة الى إيطاليا والنرويج والبرتغال وإسبانيا وسويسرا.

أوقيانيا

أستراليا ونيوزيلندا هما البلدان الآخران اللذان يتم الترحيب بسكانهما للقيادة دون أي عائق في دبي. إذا كنت من أستراليا ونيوزيلندا، فكل ما تحتاجه لإظهار رخصة قيادة لبلدك ولا تتردد في التنقل في دبي مع افخم السيارات مثل سيارات الدفع الرباعي مثال مرسيدس جي كلاس او شيفروليه تاهو وجي ام سي يوكن، او حتى استئجار سيارات رياضية مثل استون مارتن ومكلارين وبورشه.