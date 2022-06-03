مبابي يرد على خطة تصفية نجوم باريس بكلمة واحدة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 04:17 مساءً - منذ 34 دقيقة

منذ الإعلان عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان تهتم الصحف الأوروبية، والإسبانية تحديدا بالحديث عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن بعض تقاريرها الأخيرة أثارت استياءه.

ولم يتأخر كثيرا نجم باريس سان جيرمان في الرد على تقارير صحفية أفادت بأنه طالب إدارة الفريق الباريسي برحيل 14 اسما بينهم نيمار دا سيلفا ومدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو.

ودفعت هذه التقارير مبابي للرد سريعا من أجل احتواء “أزمة” قد لا يكون له أي دخل فيها.

وكشفت صحيفة “ذا صن” أن كيليان مبابي نفى رغبته في رحيل 14 شخصا عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مبابي لجأ إلى حسابه الخاص في موقع “تويتر” لنفي صحة هذا التقارير.

وتابع نفس المصدر أن مبابي كتب على تويتر كلمة “مزيف” مع إشارة (X) باللون الأحمر، في إشارة واضحة لعدم صحة ما قيل عنه في الآونة الأخيرة.

وكانت صحيفة “إلموندو ديبورتيفو” الإسبانية قد نشرت مؤخرا خبرا مفاده أن مبابي طالب إدارة باريس سان جيرمان برحيل 14 اسما عن الفريق.

وشملت القائمة وفقا لتقرير الصحيفة كلا من نيمار جونيور، تيلو كيرير، وجوليان دراكسلر، ودانيلو بيريرا، ولياندرو باريديس، أندير هيريرا، ليفين كورزاوا، ماورو إيكاردي، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، إدريسا جايي، كولين داجبا وسيرجيو ريكو إضافة للمدرب بوكيتينو.

يشار إلى أن كيليان مبابي (23 عاما)، مدد عقده رسميا مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات وبراتب ضخم.

وكان مبابي قريبا جدا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، إلا أن النجم الفرنسي غيّر قراره في آخر لحظة، وفضل البقاء مع فريق العاصمة الفرنسية.