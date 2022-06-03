كتب امير فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 03:58 مساءً - علقت الفنانة الاماراتية احلام على مقطع فيديو شاركه ابنها فاهد مبارك الهاجري عبر حسابه على تويتر أثناء ممارسته رياضة التزلج على الماء.
وكتبت احلام تعليقا على الفيديو: “بسم الله عليك امييييييي استودعتك الرحمن #ماشاء_الله لا قوه الا بالله امنتكم قولوا ما شاء الله #فاهد_بن_مبارك_الهاجري نور عيني”
وكانت أحلام قد شاركت صورة تجمعها بإبنها “فاهد” وعلقت عليها “انا وولدي فديته يشبهني صح”.
\وبالرغم من أن ملامح فاهد تبدو بعيدة كل البعد عن ملامح والدته، لكن حب أحلام الكبير لإبنها جعلها تشبهه بنفسها.
يذكر أن فاهد هو أكبر أبناء احلام ولديه شقيقتين هما فاطمة ولولوة، وهو غالباً ما يظهر في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي عكسهما، خصوصاً وأن أحلام تظهر حرصاً كبيراً في عدم الكشف عن ملامح إبنتيها.
كانت هذه تفاصيل خبر احلام تعلق على هذا الفيديو لابنها فاهد: ” امنتكم قولوا ما شاء الله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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