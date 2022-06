شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل محمد على كلاى.. أفلام سلطت الضوء على أسطورة الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 3 من يونيو مع ذكرى وفاة لاعب الملاكمة الشهير محمد على كلاي، التى تحولت قصة حياته لعدد من الأعمال السيمائية كونه يمتلك شعبية كبيرة حول العالم، واليوم نستعرض أفضل الأفلام التى تم تقديمها عنه.



محمد على كلاى

فيلم " When We Were Kings "

يعد فيلم " When We Were Kings " واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن محمد على كلاى ، فهو فيلم وثائقى إنتاج عام 1996 من إخراج ليون جاست ويدور حول مباراة الوزن الثقيل بين محمد على كلاى وجورج فورمان المشهورة باسم القتال فى الغابة، مده عرض الفيلم ساعة و 28 دقيقة .

فيلم " Ali "

فيلم " Ali " قام ببطولته ويل سميث، ويعد واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن اسطورة الملاكمة الراحل محمد على كلاى ، و العمل يرصد المراحل المختلفة التى مرت بها حياة هذا الملاكم بين عامى 1964 و 1974 .

وشارك ويل سميث بطولة الفيلم جيمى فوكس وجون فواج و رون سيلفى ، ووصل مده عرض الفيلم الى ساعتين و 37 دقيقة .