الصورة الرسمية الخاصة باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت العائلة الملكية البريطانية على صفحاتها في مختلف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للملكة إليزابيث الثانية، احتفالاً بمرور 70 عاماً على توليها العرش.

وظهرت الملكة إليزابيث الثانية في الصورة التي التقطت في قلعة وينسور وهي وتجلس على مقعد يُظهر خلفها البرج الخارجي الشهير للقلعة.

وتألقت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً بفستان باللون الأزرق السماوي ومرصع باللؤلؤ اللامع والخرز، من توقيع مصممة الأزياء الخاصة بها أنجيلا كيلي.

وأرفقت الصورة ببيان خاص بالملكة جاء فيه: “شكراً لكل من شارك في الاحتفال باليوبيل البلاتيني من الأسر والجيران والأصدقاء في المملكة المتحدة وعبر الكومنولث”.

وأضافت: “أعلم أنه سيتم إنشاء العديد من الذكريات السعيدة في هذه المناسبات الاحتفالية. وما زالت تلهمني النوايا الحسنة التي أُبديت لي، وآمل أن تعطيني الأيام القادمة فرصة للتفكير في كل ما تم تحقيقه خلال السبعين عاماً الماضية، ونحن نتطلع إلى المستقبل بثقة وحماس”.

يُشار إلى أن الملكة إليزابيث تتواجد حالياً في العرض الخاص بيوم ميلادها، حيث أطلت على شرفة قصر باكنغهام لتشهد Trooping the Colour. وانضم إليها ابن عمها، دوق كنت، وأخذت الملكة التحية الرسمية.

والافت أن الملكة ظهرت بالفستان نفسه الذي ظهرت فيه بالصورة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية ستجتمع يوم غد الجمعة وبرفقة العائلة المالكة في الخدمة الوطنية ليوم الشكر في كاتدرائية القديس بولس، إضافة إلى حضورها حفل موسيقى البوب المرصع بالنجوم في القصر يوم السبت.