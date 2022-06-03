خبر سار لعشاق نادين نجيم.. “عشرين عشرين” بعرض عالمي على نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه بعرضه الأوّل في رمضان 2021 وعبر منصة “شاهد” الإلكترونية، تعتزم شبكة “نتفليكس” العالمية قريبًا عرض مسلسل “عشرين عشرين” بطولة النجمة اللبنانية نادين نجيم والممثل السوري قصي خولي.

وعبّرت نادين نجيم عن ساعدتها بهذا الأمر من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إذ قالت: “خبر سار: مسلسل ٢٠٢٠ قريباً على نتفلكس ! 2020”.

وكانت نادين نجيم قد حصلت على العديد من الجوائز الفنية عن دورها في مسلسل “عشرين عشرين”، وآخرها جائزة “أفضل ممثلة” غير مصرية في الدورة الأولى لجوائز النقاد للدراما العربية، كما حصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل غير مصري بإجماع من لجنة النقاد.

يذكر أن مسلسل “عشرين عشرين” بطولة نادين نجيم وقصي خولي وتم صويره منذ عامين وعرض في رمضان الماضي بعد أن تأجّل بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتؤدي نادين نجيم في المسلسل شخصية سما، الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان ضمن أحداث تشويقية بوليسية. أما خولي فيؤدي دور صافي، زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات الذي يقع في مواجهة مباشرة أمام الضابط سما.

العمل من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”، وعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما عرضت كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP”.