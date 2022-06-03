أزمة ميراث سمير صبري تتواصل.. وقريب له يكشف تفاصيل صادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الكبير الذي حصل بعد وفاة الممثل المصري ​سمير صبري​، بسبب أزمة ميراثه، خرج أيمن صبري عن صمته معبرا عن استيائه الشديد، من انتحال البعض صفة قرابة الراحل، طمعا في الحصول على الميراث.

وقال أيمن صبري: “توجهت إلى مكتبة صحة المنيرة، لاستخراج شهادة الوفاة لسمير صبري، وفوجئت بأنّ مديرة المكتب تقول لي إنّ هناك الكثيرين جاءوا لنا منتحلين صفة أحد الأقارب، لكن أنت أكثر شبهًا له”.

وتابع أيمن صبري: “لو عرفناهم هناخد ضدهم إجراءات قانونية.. مين الناس دي؟.. إحنا أولاد ابن عم سمير صبري على طول، والورثة الشرعيين، عايزين النيابة تشوف مين دول، وإحنا مستعدين نتواجه ونتعرض للمساءلة القانونية، بس بيكون فيه إجراء رسمي من النيابة للموضوع ده، ولو إحنا كدابين نتحاكم”.