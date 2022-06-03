شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الجمعة.. دنيا سمير غانم لوالديها الراحلين: اللهم اجعل قبرهما فى نور دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النجمة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، وذلك بعد نحو أسبوعين من مرور الذكرى السنوية الأولى لـ"سمورة"، داعية لهما أن يكونا من أسعد السعداء في قبرهما وأن يرحمها الله رحمة تسع السماء والأرض.

ونشرت دنيا، صورتين لوالديها الراحلين، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "اللهم في يوم الجمعة اجعل أمواتنا من أسعد السعداء في قبورهم، اللهم ارزقهم الفسحة والضياء، اللهم آنسهم بالقرب إليك يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء والأرض".



دنيا سمير غانم

من ناحية أخرى، تكرر النجمة دنيا سمير غانم تعاونها مع الفنان الكوميدى على ربيع فى مسرحية "روحى أنا" التي يتم التحضير لها، لعرضها خلال الفترة المقبلة، ويأتي تعاون دنيا وعلى بعد 7 سنوات من تحقيقهما نجاحاً كبيراً في مسلسل "لهفة" الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2015 وخاضت به دنيا سمير غانم أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما.

مسرحية "روحى أنا" تسجل التجربة الأولى للنجمة دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، ويشارك في بطولة المسرحية على ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وهي من تأليف كريم سامى، ليكون أول الأعمال الجديدة التي تعاقدت عليها دنيا منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كما تنتظر دنيا طرح فيلما الجديد "تسليم أهالى" في السينمات خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسى، كما تنتظر عرض مسلسلها "عالم موازى" المكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز.