شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث تكسر الصمت وتتحدث لأول مرة عن صفعة كريس روك.. اعرف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأمريكى ويل سميث، عن صمتها منذ واقعة صفع زوجها نجم هوليوود، للنجم الكوميدى كريس روك، على مسرح الاحتفال بتوزيع جوائز الأوسكار، الذى أقيم نهاية شهر مارس الماضى، متمنية أن يجرى الحديث بين زوجها وكريس، ومن ثم الصلح بينهما.

ووفقًا لموقع billboard، قالت جادا، خلال لقاءها في برنامج "ريد تيبل توك": "أتمنى أن يكون لدى هذين الرجلين الذكيين فرصة للتحدث والتصالح، نحن بحاجة لكليهما، ونحن جميعاً بحاجة إلى بعضنا بعضاً أكثر من أى وقت مضى".

وأشارت جادا، إلى داء الثعلبة الذي تعاني منه، موضحة أنها تلقت آلاف الرسائل من أشخاص مصابين بهذا الداء عقب حادثة الأوسكار، مضيفة أنها تريد تحويل حادثة الأوسكار إلى "لحظة قابلة للتعليم"، أثناء استكشافها لكيفية تأثير الثعلبة على ملايين الأشخاص والعار الذي يحيط بها.

يشار إلى أن الحدث الأبرز فى حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال دورته الـ94، يوم 27 مارس الماضي، ومحور حديث الجمهور في العالم، كان حول صفعة النجم العالمى ويل سميث، لمقدم البرامج كريس روك، لإثارة نكتة عن زوجته، وهو ما اعتبره ويل سخرية منها، فى حين أنها تعانى من مرض الثعلبة، وبالتالى حلقت شعرها بالكامل.



ويل سميث وزوجته

وبدأت القصة عندما ألقى كريس روك دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث، زوجة ويل سميث، وقال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذى يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم الذى لعبت بطولته ديمى مور.

لكن المزحة لم تأت على هوى ويل سميث، الذى صعد على مسرح الأكاديمية، و"لكم" كريس روك، فى وجهه، وسط دهشة الحضور الذى تخيل أنها مزحة، لكن الأمر اتضح أنها لكمة حقيقية خاصة عندما عاد ويل سميث إلى مقعده وصرخ "أبقِ اسم زوجتى بعيدا عن فمك".