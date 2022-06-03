شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مفتوح مع خيرى بشارة وثلاثية "مراد مصطفى" ضمن فعاليات أسبوع أفلام جوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسبوع أفلام جوته المقام فى الفترة من 5 إلى 12 يونيو 2022 فى القاهرة، برنامجه الذى يتضمن مجموعة من المحاضرات والنقاشات لعدد من صناع السينما المصرية، تفتتح بنقاش حول "الصوابية السياسية والسينما" وذلك فى الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022 وسيتحدث خلال النقاش السيناريست الكبير بشير الديك، وصانعة الأفلام ماجى مرجان، والمخرج مراد مصطفى، والناقد الفنى طارق الشناوي.

كما يقام فى السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022 لقاء مفتوح مع المخرج خيرى بشارة، وفى هذا اللقاء يتحدث خيرى بشارة عن موضوعات من اختياره يتناقش فيها مع الجمهور. كما يتحدث عن الفيلموجرافيا الخاصة به ومشروعاته المستقبلية.

وفى يوم الإثنين 6 يونيو، تعرض ثلاثية الأفلام القصيرة للمخرج مراد مصطفى (حنة ورد - ما لانعرفة عن مريم - خديجة) فى عرض خاص بمعهد جوتة بالقاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء. تعقب عروض الأفلام القصيرة مناقشة مع المخرج مراد مصطفى.

حنة ورد

فيلم قصير ٢٠٢٠ مصر - ٢٣ دقيقة - إخراج مراد مصطفى - عربى مزود بترجمة إلى الإنجليزية

يصحب الفيلم حليمة، راسمة الحنة السودانية التى تعيش بمصر. تذهب حليمة إلى أحد أحياء الجيزة الشعبية لتجهيز عروس قبل زفافها مع ابنتها ذات السبع أعوام "ورد"، التى تتجول وتكتشف المكان.

مالا نعرفه عن مريم

فيلم قصير - ٢٠٢١ - مصر - ٢٥ دقيقة - إخراج مراد مصطفى - عربى مزود بترجمة إلى الإنجليزية

تذهب مريم إلى مستشفى حكومى مع ابنتها وزوجها، تعانى من نزيف وألم حاد فى معدتها. تتصاعد الخلافات مع زوجها عقب الفحص الطبي.

خديجة

فيلم قصير - مصر وفرنسا - ٢٠٢١ - ٢٠ دقيقة - إخراج مراد مصطفى - عربى مزود بترجمة إلى الإنجليزية

أم فى السابعة عشر من عمرها تعيش بمفردها مع طفلها الرضيع فى القاهرة بعد أن غادر زوجها للعمل فى مدينة نائية. فى يوم عادى تشق طريقها عبر صخب شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات عندما تبدأ فى الشعور بالضغط وعدم الارتياح تجاه المناطق المحيطة.