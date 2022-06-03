أطباء بيطريون ينصحون الكلاب بارتداء النظارات الشمسية أثناء تواجدهم على الشاطئ!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - نعلم جميعاً أنه من المهم إبعاد كلابنا عن الحرارة في الأيام المشمسة،

ويوصي الأطباء البيطريون بناء إلى الإحالات البيطرية في إيستكوت في سويندون المالكين بوضع زوج من النظارات الشمسية على عيون كلابهم إذا كان كلبهم حساساً للضوء الساطع أو خضع مؤخراً لعملية جراحية في العين.

يجب أن يكون للكلاب حاجب أو نظارة شمسية مصممة خصيصاً ومثبتة على رؤوسهم ، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالأيام المشمسة بالخارج بأمان.

وقالت إيدا جيلبرت، رئيسة قسم طب العيون في إيستكوت: “قد تبدو النظارات الشمسية للكلاب غريبة ولكنها حل قابل للتطبيق لمساعدة الحيوانات الأليفة في المواقف التي تحتاج فيها أعينهم إلى الحماية أو قد تحتاج إلى هذا الدعم الإضافي بسبب الجراحة أو الصدمة السابقة.”

وتابعت: “هناك حالات معينة لدى الكلاب تزداد سوءاً من التعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل بانوس ، وهي حالة مناعية تؤثر على القرنية أو جزء واضح من عين الكلب.”

“قد تكون الكلاب التي تعاني من مثل هذه الحالات قادرة على تقليل الحاجة إلى الأدوية الموضعية إذا تم ارتداء النظارات الشمسية أو الواقي.'”

إنها توفر بديلاً عن الياقات القابلة للنفخ أو المخروطية التي تمنع الكلاب من الخدش عند إصابتها.

إنّ النظارات الشمسية مغلفة بفلتر كيميائي يمنع موجات الضوء من الارتداد عن الأسطح الأفقية لقطع الوهج.

ساعد الخبراء في المستشفى البيطري مؤخراً كلبين يتعافيان من جراحة العيون في تجربة زوج من المواصفات الوقائية.

تقول إيمي ويلسون أنّ ديوك ، وهي كلبة هجينة من نوع هاسكي البالغة من العمر ست سنوات ، عانت من إعتام عدسة العين وأمراض العين الأخرى منذ أن كان عمرها 18 شهراً فقط وتمت إزالة عينها اليمنى بالفعل.

وقال صاحب الكلب من شافتسبري في دورست: “من المهم للغاية حماية عين ديوك اليسرى. في البداية، لم ترغب ديوك في ارتدائها وحاولت كل شيء لإزالتها ، بما في ذلك فرك ساقي والأريكة والأرضية وهز رأسها. أما الآن فهي أكثر قبولاً ولديها زوجان، زوج ملون للأيام المشمسة لعندما تذهب إلى الشاطئ، وزوج بلون واحد لحماية عينها في الأيام المظللة.”

وتابع: “لقد تلقيت الكثير من التعليقات من المارة مثل” لماذا يرتدي كلبك نظارة شمسية؟ أودّ فعلاً أن أوصي بها لأصحاب الكلاب الآخرين الذين تعاني حيواناتهم الأليفة من مشاكل خطيرة في العين.”

تعاني سيلين ، وهي كلب صغير من نوع بودل تبلغ من العمر 14 عاماً، من ضمور القزحية وهي غير قادرة على فتح عينيها في الضوء الساطع.

هذا يؤدي إلى أن تكون عمياء تقريباً بسبب الوهج وتعاني من رهاب الضوء أو ألم العين نتيجة لذلك.

وقالت مالكتها ميلوسي فويتيسكوفا، من سويندون:”بدأت كلبتي سيلين فجأة تتصرف بشكل غير طبيعي بينما كنا في نزهة على الأقدام. كانت متوترة للغاية ، وأحيانا كانت تتجمد في مساراتها وفي أحيان أخرى كانت منزعجة ومضطربة.”

وتابعت: “عندما اقترحت إيدا النظارات الشمسية ، كنت مشككة ولكن بعد ذلك عرضت علي بعض الصور وأقنعتني.”

وأضافت: “لقد عرّفت سيلين على النظارات الشمسية تدريجياً ، في البداية قمت بتركيبها مع الإطارات وتعويدها على ذلك ، وشجعتها عبر إعطائها مكافآت. ثم شددت الأشرطة أكثر قليلاً وأخيراً أضفت العدسات وأخذتها في نزهة على الأقدام.”

“بطبيعة الحال ، كانت غريزتها الأولى هي محاولة إبعادها ، لكن بعد بضع مكافآت أخرى والكثير من المثابرة ، أصبح الأمر على ما يرام وهي الآن تتعامل معها بشكل جيد”.

وأضافت: “هذا الحل البسيط يعني أننا لم نضطر إلى تغيير روتيننا اليومي وأخذها فقط للتنزه في الليل أو عندما تكون الشمس في أدنى مستوياتها.”

تقول الطبيبة البيطرية إيدا أنه في حين أنّ النظارات الملونة قد تبدو ممتعة وتأتي في مجموعة من التصاميم، فإنها لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها من الأزياء والاكسسوارات.”

وأضافت:”من المهم أن يكون للكلاب فحص شامل وتشخيص مناسب قبل تجربتها”.

وتابعت: “يمكن لبعض الحيوانات ذات الرؤية المنخفضة أن تستفيد من الثقة المحسنة لأنها يمكن أن تشعر بمحيطها بشكل أفضل من خلال الواقي ، في حين أنّ البعض الآخر قد يجد أنه من الأسهل تناول الطعام والشراب أكثر من ارتداء الطوق التقليدي بعد الجراحة.”

وقالت: “تستخدم النظارات جنباً إلى جنب مع العلاجات الجراحية لظروف العين، وقد لا يكون خياراً للجميع، حيث سيحتاج الكلب إلى بعض التدريب ، ولكنه حل بديل ومناسب للكثيرين ومساعدة جيدة للتعافي