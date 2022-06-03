هاني سلامة لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: بناتي سبب سعادتي في الحياة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

هاني سلامة، نجم مصري مختلف عن جيله وتحديدا لجهة إختياراته الفنية التي تميزه عن سائر أبناء جيله.

ففي رمضان الماضي قدم مسلسل “ملف سري” الذي حمل موضوعا شائكا. وفي حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” يتحدث سلامة عن إستقباله لنجاح عمله الدرامي فيقول: “الحقيقة أنني انبهرت بردود الأفعال الإيجابية التي وصلتني على العمل سواء من الجمهور أو النقاد، وأريد أن أشكرهم جميعاً لأنهم أعطوني طاقة كبيرة وجعلوا مسؤوليتي أكبر فيما هو قادم، وأيضاً أشكر كل من شارك معي في العمل وساعد على خروجه بهذا الشكل الرائع والمميز وعلى رأسهم الشركة المنتجة والمخرج حسن البلاسي والمؤلف محمود حجاج، وكل النجوم والنجمات الذين تشرفت بالعمل معهم خلال المسلسل.”

ويضيف: “عندما قرأت السيناريو وجدت أن قصة العمل جديدة جداً بالنسبة لي، وربما لم نشاهد من قبل في الدراما المصرية تناولها لحياة القضاة بشكل عام، وكان دائماً يظهر كجزء في أحداث المسلسل دون التركيز عليه، كما أننا تحدثنا عن فترة كان فيها عشوائية سائدة بكل شيء وهو في عام 2013، وكان هناك تهديدات عديدة للقضاة، وأيضا للشرطة والجيش المصري، والحقيقة الشخصية لم تكن سهلة بالنسبة لي، ولكنني حاولت أن أتعرف من أصدقائي المستشارين على بعض التفاصيل الخاصة بأمورهم المهنية.”

وعند سؤالنا عن نجاح المسلسل في رمضان الماضي، وهل هناك جزء ثان منه؟

فيؤكد قائلا: “لا أرحب بفكرة تقديم جزء ثان من عمل فني بشكل عام، خاصة أن مسلسل “ملف سري” انتهت أحداثه بانتهاء الجزء الأول، ولا يوجد نية من صناعه لتقديم جزء جديد له، وعن نفسي أفضل أن أقدم عملا فنيا جديدا ومختلف بفكرة أخرى في العام المقبل، لأن ذلك يتيح لي التنوع طوال الوقت.”

وعما إذا كان قد بدأ بالتحضير لمسلسله الجديد برمضان القادم يوضح سلامة قائلا: “بالطبع لا، لأنني حاليا في إجازة أمضيها مع أسرتي وبناتي بعد أن انشغلت عنهم طوال الفترة الماضية بالتصوير، وليس شرط أن أظهر في رمضان القادم بمسلسل جديد بل يمكن أن أغيب لو لم أجد العمل الجيد والذي يحمسني للمشاركة به، فالمسألة بالنسبة لي متوقفة على السيناريو والمشروع وليس الوجود فقط.”

وعن سبب غيابه عن السينما طوال السنوات الماضية قال: “أعترف أنني ابتعدت عن السينما لفترة طويلة، ولذلك لابد من أن أعود لها مرة أخرى، وحالياً أحضر لمشروع جديد أتمنى أن يخرج للنور قريبا، وغيابي لم يكن بإرادتي بل أنني كنت أبحث عن عمل مميز خصوصاً أنني بدأت في السينما بفيلم “المصير”، لذلك أشعر طوال الوقت أنني بدأت من “عاشر سلمة” وليس من الخطوة الأولى مثل معظم الناس.”

وعن عائلته وأبنتيه مليكة ومريم، فيصفهما بقوله “أنهما أحلى وأجمل ما في حياتي، وهما أيضا سبب سعادتي لأنهما من الأشياء الرائعة التي رزقني بها الله في الدنيا، وهناك موقف طريف يخصهما وهو عندما عُرض عليّ مسلسل “ملف سري” وفوجئت بأسماء البنات في المسلسل مليكة ومريم، وجاء ذلك عن طريق الصدفة، وكان ذلك إشارة من ضمن الإشارات أن هذا المسلسل لي، وبعد عرضه ظن الكثيرون أنني أنا من اخترت أسماء الشخصيتين على أسماء بناتي، لكن في واقع الأمر أنهما كانوا موضوعين في السيناريو منذ البداية.”

ويضيف سلامة: “زوجتي وبناتي وأهلي هم الدائرة الأقرب في حياتي ولذلك أستشيرهم وآخذ بآرائهم في كل شيء يخصني، وبالتأكيد أحب أن أعرف رأيهم في العمل الذي أقدمه خصوصاً بعد عرضه على الشاشة، والحقيقة أنهم يكشفون عن وجهة نظرهم بكل صراحة لأنهم يعلمون أن ذلك يفيدني ويأتي في صالحي.”