كيم كارداشيان: سأتناول “البراز” إن جعلني ذلك أبدو أصغر سنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مستعدة لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على شبابها، وإن استدعى ذلك تناولها “البراز”.

ومن هنا، اعترفت كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عامًا، أنها على استعداد لتناول البراز، طالما أنه سيحافظ على صغر سنها، وذلك خلال مقابلة لها مع صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت ممازحة: “إذا أخبرتني أنني يجب أن أتناول البراز كل يوم وسأبدو أصغر سنًا، فقد أفعل ذلك”.

وبعد ساعات من تصريحاتها، انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا اشمئزازهم من قبولها هذا الفعل فقط من أجل الحفاظ على جمالها، فكتبت إحداهن: “لماذا أشعر أن هذا يعني أنها قد فعلت هذا الشيء بالفعل (تناول البراز)”.

كما تساءل أحدهم ما إذا كان البراز هو العنصر الأساسي والنشط في خط منتجاتها للعناية بالبشرة، خاصة أن تصريحاتها تتزامن مع انطلاق خط البشرة خاصتها SKKN.

لكن لا بد من الإشارة إلى أن منتجات “كيم” التجميلية لا تحتوي على مواد “قذرة”، بل تحتوي الزجاجات الأنيقة القابلة لإعادة الملء والمعبأة بألوانها المحايدة على منظف بشرة، وتونر، ومقشر، ومصل حمض الهيالورونيك، ومصل فيتامين سي، وكريم للوجه، وكريم للعين، وقطرات زيت، وزيت ليلي.

وأقرت كارداشيان بأن نظام العناية ببشرتها قد يراه البعض مخيفًا ومبالغا به، إلّا أنها تشعر أن جميع المنتجات ضرورية، وقال: “رغب الكثير من الناس بالتصرف وكأنهم لا يهتمون بمظهرهم.. أنا لا أتصرف كما لو كان الأمر أسهل أو أنه طبيعي تمامًا. فأنت لا تستيقظين وتستخدمين أيَّ شيء لبشرتك، بل تستخدمين منتجات للبشرة، وعلاجات للخلايا الجذعية، وأشعة ليزر، فجميعها تعمل بفاعلية”.

وكانت النجمة قد خسرت ما يقارب الـ7.3 كيلو غرام في 3 أسابيع، من أجل أن تلائم فستانا ارتدته ملكة الإغراء الراحلة مارلين مونرو في حفل جوائز “ميت غالا”، حيث استدعى منها الأمر ارتداء بدلة الساونا مرتين في اليوم، والركض على جهاز المشي، والامتناع عن تناول السكر وجميع أنواع الكربوهيدرات تمامًا، بالإضافة إلى تناول الخضار والمواد الغنية بالبروتينات.

الجدير بالذكر أن فستان مونرو بيع لشركة Ripley’s Believe It or Not في أورلاندو مقابل ما يقرب الـ 5 ملايين دولار عام 2016، وقد خمَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كارداشيان سترتدي الفستان بعدما شوهدت هي وحبيبها بيت ديفيدسون في أورلاندو في وقت سابق من الحفل.