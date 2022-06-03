نشوى مصطفى تشكو انتشار الجهل والانحدار الفكري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن ضيقها بسبب ما وصفته بالانحدار الفكري وانتشار الجهل مؤخرًا، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تعيش كامل حياتها في فترة الخمسينات والسيتنيات.

وفي رسالة لها عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك” قالت نشوى مصطفى: “تمنيت أعيش وقت غير اللي أنا عايشاه، الخمسينات والستينيات مثلًا ما قبل انتشار الجهل والانحدار الفكري والأخلاقي، وقت كان فيه ثقافة وفكر، فنون وأخلاق واحترام، رقي وشياكة.. الحياة كانت أبسط وأجمل ومفيهاش القبح اللي عايشينه ده”.

وكانت نشوى مصطفى قد أكدت في وقتٍ سابق أنها حاربت لكي تمتهن التمثيل، حيث أن حلمها بدأ بالتحقق عندما تأثرت لأول مرة بمشاهدة فيلم «باب حديد» الذي قدمه المخرج يوسف شاهين، ولكنها لم تحقق حلمها بتقديم أدوار بعيدة عن النمطية.

وعن ذلك قالت نشوي مصطفى عبر حسابها: “أحلُم بأن أكون ممثلة منذ أن كان لدى 11 سنة، وقتها كانت المرة الاولى التي أشاهد فيها فيلم باب الحديد، وسحرني أحد الممثلين كان يقوم بدور قناوي، ولم أكن أعرف أسمه حينها، وأيضًا لم أكن أعرف من هو يوسف شاهين، بل لم أكن أعرف من الأساس ماذا تعني كلمة مخرج، وحتى الآن بالرغم من عباقرة وأساتذة التمثيل لم أجد مساحة صدق مثل تلك التي كانت في أعين يوسف شاهين في دور قناوي”.

وشرحت نشوى مصطفى كيف تحولت من طفلة لديها حُلم خاص بأن تصبح ممثلة وهو ما كانت ترغب فيه منذ الصغر، لكنها كانت ترى نفسها مختلفة تمامًا عن النمطية التي يعيشها معظم الفنانين في الساحة، وهو ما تمكنت من فعل نصفه، كونها أصبحت بالفعل ممثلة، ولكنها استسلمت للنمطية لأن هذا كان شرط تواجدها على الساحة، ولكنها بينما كانت تقترب من النهاية بحسب حديثها، فإنها تقدمت باعتذار لنفسها لأنها حُرمت من متعة أن تكون كما أرادت.