الموت يفجع الفنان اللبناني وليد توفيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي منذ قليل شقيق الفنان اللبناني وليد توفيق، بعد صراع مع المرض.

وأعلن وليد توفيق وفاة شقيقه بكلمات حزينة عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلًا: “بقلب مؤمن وحزين أودّع اليوم شقيقي الأكبر محمد فواز توتنجي واسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه. بأمان الله يا حبيبي يا ابو توفيق”.

وقررت الأسرة تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر، من مسجد طينال في بيروت.

وسيقام العزاء في منزل صهر الراحل اليوم الجمعة، القائم في شارع عزمي بناية الأندلس في بيروت عقب صلاة المغرب، حيث سيكون اليوم الثاني والثالث من العزاء للرجال والنساء في مسجد الوفاء من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، فيما سيكون العزاء باقي أيام الأسبوع في منزل صهره من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا.