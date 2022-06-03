الأمير هاري وميغان ماركل يحضران احتفالات اليوبيل البلاتيني من إحدى غرف القصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الملكة إليزابيث الثانية مع أفراد العائلة الملكية من شرفة قصر باكنغهام أمام عشرات الآلاف من البريطانيين خلال العرض العسكري “قوات اللون”، لمناسبة بدء احتفالاتها التاريخية باليوبيل البلاتيني.

وظهر إلى جانب الملكة كبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الأمير تشارلز وكاميلا والأمير وليام وكيت وأطفالهما. ولم يتضمن المشهد حضور الأمير هاري وميغان ماركل على شرفة القصر، حيث ظهرت دوقة ساسكس تلاعب بعض الأقارب بعيداً من الأنظار.

وأشارت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن دوق ودوقة ساسكس حضرا مع ولديهما إلى قصر باكنغهام بعد أشهر من التكهنات حول المكان الذي سيقفان فيه وما إذا كانا سيحضران احتفالات “اليوبيل البلاتيني” وسط خلاف أمني مستمر.

وأضافت أن هاري وميغان كانا يجلسان مع أفراد آخرين من العائلة الملكية في مكتب اللواء الذي يعتبر غرفة احتفالية كبيرة تطل على الحفل.

وشرحت الصحيفة أنه لم يُسمح لهما إلا بالمشاهدة من خلال الغرفة المطلة على العرض، وذلك بعدما أعلنت الملكة أن كبار أفراد العائلة المالكة فقط هم من يمكنهم الانضمام إليها في القصر.

ولم ترصد عدسات الكاميرات دوق ودوقة ساسكس عند وصولهما أو مغادرتهما الحفل، فقد وصل الزوجان المقيمان في كاليفورنيا بهدوء بالسيارة مع طفليهما، على عكس بعض أفراد الأسرة الآخرين الذين وصلوا علناً في عربات تجرّها الخيول.