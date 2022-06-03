زوجة ويل سميث تتحدث لأوّل مرة عن صفعة الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التزمت جادا بينكيت سميث الصمت منذ صفعة الأوسكار التي تلقاها الفنان الكوميدي كريس روك من زوجها الممثل العالمي ويل سميث لكن هذه المرة تحدثت زوجة ويل سميث، في برنامج “ريد تيبل توك” عن الواقعة بتفصيل أكثر.

وخصصت الحلقة لاضطراب تساقط الشعر الذي يصيبها ويؤثر في ملايين آخرين، وكان أيضاً سبباً رئيسياً لتعرضها للتنمر والمضايقة في حفل الأوسكار الذي أدى إلى واقعة الصفع الشهيرة.

وقالت جادا بينكيت سميث في الحلقة: “الآن، بخصوص ليلة الأوسكار، أتمنى أن يكون لدى هذين الرجلين الذكيين والكفوءين فرصة للعودة والتحدث عن ذلك والمصالحة.”

وأضافت: “في حالة العالم اليوم، نحن بحاجة لكل منهما، ونحن جميعاً في الواقع بحاجة إلى بعضنا بعضاً أكثر من أي وقت مضى، وحتى ذلك الحين، سنستمر أنا وويل في فعل ما فعلناه على مدار الـ 28 عاماً الماضية، وهو الاستمرار في اكتشاف هذا الشيء الذي يسمى الحياة معاً”.

وتابعت: “في أعقاب ما مررت به بشأن حالتي الصحية، وما حدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فقد تواصل معي الآلاف من الأشخاص من خلال مشاركة قصصهم”.

واختتمت حديثها قائلةً: “أعتقد أن الجزء الذي يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إليّ هو أنه يعود مرة أخرى رغم العلاج، حيث تمر بمرحلة ما تضطر فيها أن تحلق رأسك”.

ويشار إلى أن النجم الأميركي ويل سميث قد صفع زميله كريس روك بعد أن ألقى الأخير دعابة أثناء تقديم حفل الأوسكار شبه فيها شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane.

ولوحظ أنّ ما قاله روك أثار انزعاج جادا بينكيت سميث التي سبق لها أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.