بعد 20 عامًا.. يسرا تعود إلى المسرح بـ”صافي وفافي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجربة جديدة تستعد الفنانة يسرا، لخوضها وتعود من خلالها للمسرح بعد عشرين عاماً، بعد آخر أعمالها به “لما بابا ينام”، التي قدمتها في العام 2002.

الفنانة المصرية، وقع اختيارها على مسرحية “صافي وفافي”، لهذه العودة المنتظرة، وستبدأ البروفات الخاصة بها، خلال الفترة المقبلة، لعرضها ضمن فعاليات “موسم الرياض”، ويخرجها خالد جلال.

كما تستعد الفنانة المصرية، لتصوير مشاهد العمل الدرامي الجديد “روز وليلى”، الذي يجمعها للمرة الأولى مع الفنانة نيللي كريم، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية عقب الانتهاء من تصوير حلقاته كافة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول محقّقتين مستقلّتين يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وتعقد الشركة المنتجة للعمل، حالياً جلسات عمل مكثفة لوضع الخطوط العريضة له والانتهاء من التفاصيل، قبيل انطلاق عملية التصوير. آخر أعمال يسرا كان مسلسل “أحلام سعيدة”، الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، نور محمود، شيماء سيف، ملك بدوي، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.