شكرا لقرائتكم خبر عن أمبر هيرد تخطط لاستئناف حكم إدانتها بتشويه سمعة جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محامية الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، بطلة فيلم "أكوامان"، أنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذى حكم عليها بالتشهير بزوجها السابق نجم هوليوود جوني ديب، بعدما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

ووفقا لما نقله موقع وكالة رويترز، قالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، واحدة من فريق الدفاع الخاص بالنجمة أمبر هيرد، خلال تصريحات لبرنامج "توداي" على شبكة "nbc"، إن فريق جونى ديب، كان قادراً على دحض قدر هائل من الأدلة التي سُمح بها في قضية تشهير في بريطانيا والتي خسرها ديب.

وأضافت المحامية: "إذن ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟.. شيطنة أمبر ودحض الأدلة"، مضيفة: "تم تصويرها كشيطانة هنا، سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها وتسببت في إرباك هيئة المحلفين".

أمبرد هيرد

يأتى هذا بعدما أسدلت المحكمة الستار على قضية الممثل الأمريكى جونى ديب وطليقته آمبر هيرد، حيث قضت هيئة محلفين أمريكية بتعويض مقداره 15 مليون دولار لجونى ديب على خلفية تشهير هيرد به، منها 5 ملايين دولار كتعويض تأديبى، كما أوصت الهيئة بأن يدفع جونى ديب مليونى دولار تعويضا لها.

ويرجع ذلك للقضية التى رفعها جونى ديب ضد طليقته بتهمة التشهير به فى أبريل الماضى، بعد نشرها مقالاً بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلى.

وفى المحكمة نفى جونى ديب، جميع مزاعم الإساءة ورفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير مطالباً بتعويض قدره 50 مليون دولار، وفى المقابل شنت هيرد هجوماً مضاداً مطالبة ديب بتعويض مضاعف قدره 100 مليون دولار.