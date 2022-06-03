شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق وليد توفيق وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، محمد فواز توتنجى شقيق المطرب اللبنانى وليد توفيق، ومن المقرر تشييع جنازة الراحل من مسجد طينال عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، على أنت يتم دفنه بمقابر باب الرمل، ويقام العزاء مساء اليوم بمنزل صهره.

وكان النجم اللبنانى وليد توفيق طرح كليب أحدث أغانيه "دكتور فى الحب" بتوقيع المخرج جاد شويرى، وظهر توفيق خلال برومو الكليب وكأنهم يصورون فيلما سينمائيا ويجسد شويرى دور المخرج بالكليب.

وطرح المطرب اللبنانى وليد توفيق مؤخراً، أغنية "يا قلب حاجى تعن"، وهى من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربى اللبنانى.

وكشف وليد توفيق عن عشقه للفنان محمد سعد، وذلك على خلفية لقائهما معا مؤخرا فى فيديو نشره وليد توفيق من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، أكد فيه عشقه الكبير لـ اللمبى، كما بادله محمد سعد نفس الروح، مؤكدا مدى محبته الشديدة له.