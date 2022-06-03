نجمة مسلسل صبايا تخطف الانظار بملامح مختلفة

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 11:43 صباحاً - شاركت الفنانة السورية قمر خلف، والتي اشتهرت بدورها في مسلسل صبايا، متابعيها صورة جديدة بملامح شبابية، أثارت بها تساؤلاتهم حول الاختلاف بين الماضي والحاضر.

وقامت خلف بنشر صورة جديدة لها، عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بملامح مختلفة كلياً عما كانت عليه سابقاً من حيث حجم الوجه وأعضائه.

وبدت قمر خلف بفم وأنف صغيرين كما قامت بنحت الحنك وشد الوجه والحاجبين، وكأنها شخصية أخرى لا يعرفها الجمهور.

الأمر الذي دفع العديد من الصفحات إلى مشاركة صورتها مع صورة أخرى قديمة لها منذ أكثر من 20 عام متسائلين عن الفرق.