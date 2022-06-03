شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وحمدى الميرغنى وأحمد مالك ومحمد لطفى نجوم سينما عيد الفطر والأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام منافسة بين 3 أفلام فقط وهم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى والعنكبوت" بطولة احمد السقا ومنى زكى، و"زومبى" بطولة على ربيع، وانضم لهم فيلم رابع مؤخراً وهو فارس" بطولة أحمد زاهر، وشهدت هذه الأفلام تحقيق إيرادات جيدة هي الأعلى منذ أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتستعد دور العرض لاستقبال أفلام عيد الأضحى الشهر المقبل، حيث حجزت بعض الأفلام مكانها في الموسم، أبرزها "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد، و"عمهم" بطولة محمد إمام وأيتن عامر وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى إضافة إلى أفلام أخرى جارى الإعلان عنها.

وخلال موسم عيد الفطر ظهر عدد من الفنانين الذين يشاركون أيضاً في أفلام عيد الأضحى، ليكونوا نجوم السينما في العيدين وعلى رأسهم حمدى الميرغنى الذي يعرض له حالياً فيلم "زومبى" مع على ربيع، ويتواجد في عيد الأضحى بفيلم "بحبك" مع تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى ومدحت تيخة وعدد آخر من الفنانين.

أيضاً سيد رجب من الفنانين الذين شاركوا في موسم عيد الفطر بفيلم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وأحمد مالك وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، يستعد للظهور في موسم عيد الأضحى في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وعدد كبير من النجوم وإخراج مروان حامد.

أيضاً أحمد مالك الذى يشارك في فيلم "واحد تانى" المعروض في موسم عيد الفطر، يظهر أيضاً في موسم عيد الأضحى في فيلم "كيرة والجن"، وكذلك محمد لطفى الذى يعرض له في موسم عيد الفطر، فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى، يشارك في عيد الأضحى بفيلم "عمهم" مع محمد امام وأيتن عامر.