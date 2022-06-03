شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء رشحن لدور عفت عبد الكريم قبل سهير البابلى .. أبرزهن سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مدرسة المشاغبين" إحدى كلاسيكيات المسرح المصرى، وواحدة من أهم العروض التى مازالت أحد أيقونات الكوميديا المصرية، وما زالت كواليسها تحمل العديد من الأسرار، إحداها تلك التي أشارت إليها مجلة الكواكب فى العدد الصادر بتاريخ 15 ديسمبر من عام 1970، فى حوار مع الممثلة الشابة فى ذلك الوقت هالة فاخر التي كانت مرشحة للعب دورعفت عبد الكريم قبل أن تعتذر بعد أن علمت أن فرقة الفنانين المتحدين تبحث عن نجمة سينما للعب هذا الدور، واعتبرت أن ذلك إهانة لها.



هالة فاخر

ومن أبرز الأسماء التي كانت مرشحة لدورعفت عبد الكريم – قبل أن يذهب أخيرا إلى الفنانة القديرة سهير البابلى - نادية لطفى وسعاد حسنى ونجلاء فتحى وكانت الأخيرة الأقرب لأداء الشخصية لتعتذر فى النهاية ويذهب الدور أخيرا إلى سهير البابلى ليصبح من أهم أدوارها فى تاريخها الفني.



هالة فاخر

الحوار ملىء بالمفاجآت أبرزها، مغادرتها لفرقة ثلاثى أضواء المسرح هربًا من ملاحقات سميرغانم العاطفية لها بعد ما انفصل عن زوجته الأولى وقالت فى نهاية الحوار: "آثرت أن أنسحب من الفرقة لأحتفظ بالصداقة وحتى ابتعد عن سمير لعله ينسانى".