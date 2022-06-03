أبرزها الميزان والجوزاء.. أبراج تعشق الحيوانات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

تربية الحيوانات الأليفة ليس بأمر سهل، ولكن هناك بعض الأبراج التي تعشق تربية الحيوانات الأليفة، وفي هذا الصدد نقدم أبرز الأبراج التي تعشق تربية الحيوانات الأليفة.

برج الجوزاء:

يفضل مواليد برج الجوزاء تربية الحيوانات الأليفة حتى لا يشعر بالوحدة، والحيوانات الأليفة تساعد على تحسين مزاج برج الجوزاء.

برج الحوت:

يفضل مواليد برج الحوت تربية الحيوانات الأليفة، لأنها تساعدهم على المرح، بالإضافة إلى طبيعة برج الحوت الحنونة.

برج الميزان:

يفضل مواليد برج الميزان تربية الحيوانات الأليفة، فهي تساعدهم على التغلب على وتهم، وتجعلهم أكثر سعادة ورضاء.

برج الأسد:

مواليد برج الأسد من الشخصيات المحبة للحيوانات الأليفة، فالأسد هو من أكثر محبي الحيوانات، فهو يدافع عنها ويكافح من أجلها، وكذلك يعتني بهم في منزلة الخاص.

ويذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، والأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

والأبراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.