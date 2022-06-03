بعد إعلانها تعاطفها مع امبر هيرد.. بسمة وهبة تقترح زواج شاكيرا وجوني ديب!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 09:50 صباحاً - سخرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة من الانباء التي تتحدث عن اكتشاف الفنانة العالمية شاكيرا لخيانة جيرارد بيكيه لاعب برشلونة ومنتخب أسبانيا لها، تزامنا مع صدور الحكم في الفنانين قضية جوني ديب وأمبر هيرد.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها على انستغرام، صورة مجمعة للرباعي ديب – هيرد – شاكيرا – بيكيه، لتربط بين الأزمتين.

وكتبت بسمة وهبة: “أمبر هيرد مرزقة، كل اللى عمله جوني ديب من انتصار جه بيكيه هدمه فى غمضة عين”.

وأضافت مازحة: “إحنا كده نجوز جوني ديب لـ شاكيرا و أمبر هيرد لـ بيكيه”.

وكانت بسمة وهبة قد أعلنت قبل ساعات عن تعاطفها مع أمبر هيرد وشعورها بأنها مظلومة، وكتبت: ” متعاطفة مع أمبر هيرد و حاسة أن في تفاصيل أكثر هي ما قدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم”.

وتابعت: ” لكن احترم الحكم القضائي، أكيد في خبايا واسرار إحنا ما نعرفهاش بس مبلغ ١٥ مليون دولار كبير جدا، مع ذكر أن صافي ثروة آمبر هيرد لا يتجاوز الـ 8 مليون دولار . مما يعني إفلاس و سمعة سيئة”.