شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الجراندات الموهوبين فى حرب الجبالى .. الخولى وصلاح عبد الله وسوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد رزق في التحضيرات والاستعدادات لمسلسله الجديد "حرب الجبالى"، المقرر أن يعرض على 3 أجزاء، وكل جزء يضم 15 حلقة، من إخراج محمد أسامة، حيث من المقرر أن يتم تصويره الفترة المقبلة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية بالتزامن مع عرضة على شاشة التليفزيون.

"حرب الجبالى" يضم عددًا من الجراندات الموهوبين في البطولة، حيث يشارك النجم الكبير رياض الخولى ويقدم شخصية محورية في أحداث العمل، كما تشارك الفنانة القديرة سوسن بدر بشخصية جديدة لم تقدمها من قبل، كما يضم المسلسل الفنان القدير صلاح عبد الله، ليعيد المسلسل نجوم الدراما الكبار للتعاون مجددا مع بعضهم.

يذكر أن رياض الخولى قدم شخصية "العجمى" في مسلسل "جزيرة غمام" وعرض في رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، كما قدمت سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة3" مع الفنان سيد رجب، تأليف وإخراج هانى كمال، كمال شارك صلاح عبد الله في بطولة مسلسل "دايماً عامر" مع النجم مصطفى شعبان، إخراج مجدى الهوارى .

ويعمل صناع المسلسل حالياً على بناء الديكورات المخصصة للمسلسل، فيما تمضى الجهة المنتجة للمضى في التعاقد مع الفنانين المشاركين، حيث يضم المسلسل عدداً كبيراً من الفنانين، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه حول عائلة الجبالى.

يشار إلى أن النجم أحمد رزق، ينتظر بدء تصوير مسلسله الجديد "لام شمسية" مع النجمة منى زكى، والمقررعرضه رمضان المقبل، والذى تأجل العام الماضى بسبب فيروس كورونا، من تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوى.