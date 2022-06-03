محامي مصري يكشف حقيقة الافراح عن قاتل سوزان تميم بعفو رئاسي!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 08:51 صباحاً - حسمت لجنة العفو الرئاسي في مصر رسميا، الجدل الدائر بشأن الإفراج عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بعفو رئاسي.

وكتب المحامي المصري طارق العوضي عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، ”تؤكد لجنة العفو الرئاسي أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلا“.

واختتم العوضي، قائلا: ”كل ما يتم نشره من شائعات عارٍ تماما عن الصحة“.

وكان قد اثارت أنباء العفو الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر، عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المُدان بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نحو 3 سنوات من العفو عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المُدان بالتحريض على القتل في القضية نفسها.

يذكر أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم 232 لسنة 2020، نشرته الجريدة الرسمية، بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجينا.