بعد اعتذار الصين.. كوريا الجنوبية تسعى لاستضافة كأس آسيا 2023

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:13 صباحاً - منذ ساعتين

قال المكتب الرئاسي إن رئيس كوريا الجنوبية أعطى الضوء الأخضر لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد أسابيع من قرار الصين التخلي عن حق تنظيم البطولة.

وأمر الرئيس يون سوك-يول وزير الرياضة بمحاولة تأمين استضافة الحدث بعد عشاء عمل جمعه يوم الخميس مع لاعبي كرة قدم ومسؤولين قبل المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام البرازيل.

وجاء القرار عقب اقتراح من تشونج مونج-جيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم ولي يونج-بيو، عضو المنتخب الكوري الجنوبي خلال كأس العالم 2002 حيث بلغ الفريق الدور قبل النهائي.

وسحبت الصين، في منتصف مايو آيار، عرضها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بسبب الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة يوم الثلاثاء الدول المهتمة بتقديم عروضها لاستضافة كأس آسيا 2023 وتحديد 30 يونيو حزيران موعدا نهائيا لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.

وقال الاتحاد الياباني للعبة الشهر الماضي إنه تم التواصل معه بشكل غير رسمي للنظر في إمكانية حلوله بديلا للصين في استضافة البطولة.

ولم تستضف كوريا الجنوبية نهائيات كأس آسيا منذ استضافتها لها عام 1960 لأول مرة. وفازت كوريا الجنوبية باللقب وقتها.