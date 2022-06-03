شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد شامتًا فى آمبر هيرد: يا قوية يا مستقوية يا كذابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان حسن الرداد على قضية جونى ديب وأمبر هيرد الى انتهت لصالح نجم "قراصنة الكاريبى" ونشر صورة على إنستجرام لجوني ديب وعلق مازحًا: "يا فرحتى فيكي يا قوية يا مستقوية يا كذابة.. مبروك يا عم جوني يا جامد" .

كانت جلسة الحكم فى القضية التى تختصم فيها آمبر هيرد زوجها السابق جونى ديب، قد انتهت لصالح الأخير إذ حكمت محكمة أمريكية بـ15 مليون دولار لصالح جونى ديب فى قضية التشهير.

وفى وقت سابق، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت أمس الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جونى ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد‪.

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً‪.