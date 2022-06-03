شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلى يكرم صناع وأبطال مسلسل "راجعين ياهوى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم النادى الأهلى مساء اليوم الخميس صناع وأبطال مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ، وذلك بمقر النادى بالجزيرة بحضور المخرج خالد جلال رئيس اللجنة الثقافية بالنادى الأهلى ومعتز مغاورى عضو اللجنة الثقافية، وكان أبرز الحضور، نور اللبنانية، أنوشكا، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، والمخرج محمد سلامة.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.