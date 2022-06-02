شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حاتم يسافر إلى فرنسا لتقديم مسرحية "رحلة العمر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الفنان محمد حاتم فى العرض الافتتاحى للمسرحية الفرنسية "رحلة العمر" للكاتب الفرنسى الشهير جوستاف فلوبير، والذى أُقيم فى ساحة روابط للفنون بوسط البلد، ومن المقرر أن يستمر العرض المسرحى حتى 3 يونيو، ثم يعرض فى محافظات الإسكندرية وأسوان قبل أن يسافر محمد حاتم إلى فرنسا فى رحلة لاستكمال جولة المسرحية هناك.

ويشارك محمد حاتم فى بطولة مسرحية "رحلة العمر" الممثلة ناندا محمد مع مجموعة من الفنانين المصريين والفرنسيين، والمسرحية من إخراج دانيال سان بيدرو، وتعتبر توثيقًا لرحلة الكاتب جوستاف فلوبير من مدينة نورماندى إلى مصر عام 1849 من فصل "رحلة إلى الشرق" من روايته "رحلة العمر".

ويهتم محمد حاتم بتقديم عروض مسرحية بشكل منتظم، حيث قدم مؤخرًا مسرحية "نهاية الحب" للكاتب الفرنسى باسكال رامبرت، وتستعرض المسرحية علاقة ثنائية قبل نهاية الحب، ليكشف الجمهور أراء ورؤى مختلفة من خلال مونولجات يتبادلها بطلا العرض ليكشفا الجانب القاسى من الحب، عندما يُلقى كل طرف اللوم على الآخر بشكل حاد يمسّ القلب.

وكانت آخر مشاركات محمد حاتم الدرامية مسلسل "بطلوع الروح" أمام النجمة منة شلبى، الذى عرض فى الموسم الرمضانى الماضى ومن قبله الثالث من مسلسل "أبو العروسة".