شكرا لقرائتكم خبر عن قصة جوني ديب مع آمبر هيرد تضع التساؤلات على والدة ليلى روز ديب.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية ليلى روز ديب، ابنة النجم العالمى جوني ديب، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية، وذلك على هامش أزمة والدها مع الفنانة آمبر هيرد بخصوص دعوى التشهير التي ربحها، وهو ما أثار فضول رواد المواقع التواصل الإجتماعى بشأن هوية والدة ليلى روز ديب.



ليلى روز ديب

نشأة ليلى روز ديب

ولدت ليلى روز ديب في 27 مايو 1999 في باريس، لوالدها جوني ديب، ووالدتها النجمة الفرنسيّة فانيسا بارادي وليست ابنة أمبر هيرد كما ظن البعض، وورثت منهم العمل الفني حيث شاركت في عدد من الأفلام السينمائية.



جوني ديب وابنته ليلى روز ديب

بداية شهرة ليلى روز ديب

دخلت ليلى روز ديب عالم الأضواء وهى في عمر الـ16، عندما اختارها المدير الإبداعي لدار شانيل المصمّم كارل لاجيرفيلد لتكون وجه الدار الجديد لمجموعة نظارات The Pearl Eyewear لخريف 2015



النجمة ليلى روز ديب

دخول ليلى روز ديب عالم الفن

دخلت ليلى روز ديب في مجال الفن عام 2014، وقدمت أول أفلامها السينمائية Tusk، وفي عام 2016، شاركت والدها بطولة فيلمه Yoga Hosers، وانضمّت إلى فيلم Planetarium إلى جانب الممثلة ناتالي بورتمان Nathalie Portman.



الفنانة ليلى روز ديب

آخر أعمال ليلى روز ديب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى روز ديب فيلم “Crisis” الذي عرض عام 2021، بطولة غاري أولدمان، أرمي هامر، إيفانجلين ليلي، جريج كينير، ميشيل رودريجيز، لوك إيفانز، ليلي-روز ديب، مع سكوت مسكودي ومارتن دونوفان، وعدد من ألمع النجوم، من تأليف وإنتاج وإخراج نيكولاس جاريكي.