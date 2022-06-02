شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى فى المسجد النبوى بالسعودية برفقة محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم محمد هنيدى تلك الأيام فى المملكة العربية السعودية من أجل تقديم عرضه المسرحى "سلام مربع" فى موسم جدة، وخلال تواجده بالمملكة زار المسجد النبوى الشريف وكان برفقته الفنان محمد محمد محمود .

مسرحية "سلام مربع" عرضت فى المملكة العربية السعودية فى موسم الرياض خلال شهر نوفمبر الماضى، والمسرحية ذات طابع كوميدى، تدور فكرتها حول قصة المغنى "سيّد" وصراعه مع المجتمع فى سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

مسرحية "سلام مربع" بطولة محمد هنيدى، أيتن عامر، محمد ثروت، هبة عبد العزيز، محمد محمود، ايمان السيد، ريهام الشنوانى، مريم السكرى وتأليف وإخراج خالد جلال، وتدور فكرة المسرحية فى اطار كوميدى حول قصة المغنى "سيّد" وصراعه مع المجتمع فى سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته.

وكان قد أبدى الفنان الكوميدى محمد هنيدى قبل عرض المسرحية بموسم الرياض سعادته الغامرة بالمشاركة بعرض مسرحى للمرة الثانية على التوالى فى موسم الرياض، وبالتعاون الفنى والثقافى السعودى المصري، وأنه يأتى ضمن علاقة أزلية بين مصر والمملكة على المستوى الرسمى والشعبي، موضحاً أن تلك العلاقات مستمرة منذ سنوات طويلة، ومتواصلة، ومتزايدة على مدار السنوات الأخيرة.