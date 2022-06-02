شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب فى مصر القديمة من أجل "19 ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم سيد رجب تصوير فيلم "19 ب"، اليوم الخميس، فى إحدى فيلات مصر القديمة، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته ناهد السباعى وأحمد خالد صالح ونبيل نور الدين وعبد العزيز مخيون .

أحداث الفيلم تدور فى فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

وينتظر سيد رجب عرض فيلمه "كيرة والجن" أمام النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمقرر عرضه فى السينما يوم 30 يونيو الجارى، المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، ويشارك فى بطولته؛ هند صبرى وأحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف .

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.